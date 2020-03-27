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ТЭК 27.03.2020 19:34

Цена нефти в $25/барр. - паническая, спрос будет восстанавливаться по мере снятия карантинов - Минэнерго РФ

Цена нефти в $25 за баррель - паническая, спрос будет восстанавливаться по мере снятия карантинов, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью "РБК ТВ".

Сорокин также отметил, что в течение года Россия сможет выдержать цену на нефть в $25 за баррель, но, если такая цена продержится два-три года, то это создаст большие проблемы.

По его словам, российские компании могут функционировать при цене нефти выше $20 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЦЕНА, НЕФТЬ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]