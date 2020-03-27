Цена нефти в $25/барр. - паническая, спрос будет восстанавливаться по мере снятия карантинов - Минэнерго РФ

Цена нефти в $25 за баррель - паническая, спрос будет восстанавливаться по мере снятия карантинов, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью "РБК ТВ".

Сорокин также отметил, что в течение года Россия сможет выдержать цену на нефть в $25 за баррель, но, если такая цена продержится два-три года, то это создаст большие проблемы.

По его словам, российские компании могут функционировать при цене нефти выше $20 за баррель.