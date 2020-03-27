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27.03.2020 19:45

Цена нефти вырастет до $40/барр. во II полугодии в случае отсутствия потрясений - замглавы Минэнерго РФ

Цена нефти вырастет до $40 за баррель во втором полугодии в случае отсутствия потрясений. Такое мнение высказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью "РБК ТВ".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]