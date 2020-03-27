Цена нефти вырастет до $40/барр. во II полугодии в случае отсутствия потрясений - замглавы Минэнерго РФ

Цена нефти вырастет до $40 за баррель во втором полугодии в случае отсутствия потрясений. Такое мнение высказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью "РБК ТВ".
Нефтяные компании РФ размещают всю добываемую нефть, несмотря на большие объемы Saudi Aramco
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Цена нефти в $25/барр. - паническая, спрос будет восстанавливаться по мере снятия карантинов - Минэнерго РФ
В Грузии число инфицированных коронавирусом увеличилось до 83 человек
Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 7 тыс., 289 человек скончались
Премьер Франции предупредил об усугублении ситуации с коронавирусом в стране
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
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В Узбекистане на карантине из-за коронавируса находятся более 90 тыс. человек
Власти США обвинили президента Венесуэлы Мадуро в участии в наркоторговле
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
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Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог