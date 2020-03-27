Нефтяные цены падают на 5,7-6,6%, Brent - $24,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к заметному снижению в ходе торгов в пятницу.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:06 составляет $24,60 за баррель, что на $1,74 (6,61%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упал на $1,28 (5,66%) - до $21,32 за баррель.
Министры энергетики России и Саудовской Аравии не контактировали насчет привлечения других стран в ОПЕК+, а также не обсуждали совместное соглашение по балансировке нефтяного рынка, сообщил журналистам представитель Минэнерго королевства.
Саудовская Аравия, как сообщил "Интерфаксу" источник на рынке, уже законтрактовала на апрель продажу 12,3 млн б/с по сравнению с 9,8 млн б/с в марте.
Эксперты, опрошенные Bloomberg, предупреждают, что мир находится на грани исчерпания свободного места для хранения невостребованной нефти - это случится всего лишь через три месяца.
По расчетам консалтинговой компании IHS Markit, текущие темпы спроса и предложения означают, что запасы увеличатся на 1,8 млрд баррелей после первой половины 2020 года. Учитывая, что по-прежнему доступно только около 1,6 млрд баррелей мощностей для хранения, производители будут вынуждены сократить производство, потому что к июню не будет места, чтобы складировать нефть.
Тем временем, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что влияние коронавируса на падение спроса на нефть уже в феврале было довольно значительным, и предлагаемые партнерами по ОПЕК+ ограничения по добыче нефти в 0,6-1,5 млн баррелей в сутки были "каплей в море".
По словам Сорокина, сейчас наблюдается падение спроса на нефть в объеме до 15 млн б/с, а в ближайшие недели падение достигнет 20 млн б/с - это несопоставимо с предлагавшимися ограничениями по добыче.
Обеспокоенность инвесторов также вызывает рост количества заражения коронавирусом в США. Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с распространением инфекции в мире, сообщил, что по состоянию на вечер четверга в США число подтвержденных случаев заболевания достигло 82404, число жертв - 1178. В Китае, как сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, на утро пятницы зарегистрировано 81340 случаев заболевания, число жертв составило 3292 человек.
Цена нефти вырастет до $40/барр. во II полугодии в случае отсутствия потрясений - замглавы Минэнерго РФ
Штат аппарата Минэкологии составит 165 единиц – указ президента Азербайджана
Рим и Мадрид призывают ЕC принять срочные экономические меры в условиях кризиса с COVID-19
В Грузии число инфицированных коронавирусом увеличилось до 83 человек
Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 7 тыс., 289 человек скончались
Премьер Франции предупредил об усугублении ситуации с коронавирусом в стране
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
В Италии вновь стало расти число новых заражений коронавирусом
В Узбекистане на карантине из-за коронавируса находятся более 90 тыс. человек
Власти США обвинили президента Венесуэлы Мадуро в участии в наркоторговле
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
1.5 миллиона манатов, последнее медицинское оборудование и другие неотложные меры от Bakcell для борьбы с коронавирусом
Nar пожертвовал 500 тыс. манат в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом и обеспечил медицинских работников и пациентов бесплатной мобильной связью
«Norm Sement» перечислил 1 миллион манатов в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог