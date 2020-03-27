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ТЭК 27.03.2020 19:29

Нефтяные цены падают на 5,7-6,6%, Brent - $24,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к заметному снижению в ходе торгов в пятницу.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:06 составляет $24,60 за баррель, что на $1,74 (6,61%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени упал на $1,28 (5,66%) - до $21,32 за баррель.

Министры энергетики России и Саудовской Аравии не контактировали насчет привлечения других стран в ОПЕК+, а также не обсуждали совместное соглашение по балансировке нефтяного рынка, сообщил журналистам представитель Минэнерго королевства.

Саудовская Аравия, как сообщил "Интерфаксу" источник на рынке, уже законтрактовала на апрель продажу 12,3 млн б/с по сравнению с 9,8 млн б/с в марте.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, предупреждают, что мир находится на грани исчерпания свободного места для хранения невостребованной нефти - это случится всего лишь через три месяца.

По расчетам консалтинговой компании IHS Markit, текущие темпы спроса и предложения означают, что запасы увеличатся на 1,8 млрд баррелей после первой половины 2020 года. Учитывая, что по-прежнему доступно только около 1,6 млрд баррелей мощностей для хранения, производители будут вынуждены сократить производство, потому что к июню не будет места, чтобы складировать нефть.

Тем временем, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что влияние коронавируса на падение спроса на нефть уже в феврале было довольно значительным, и предлагаемые партнерами по ОПЕК+ ограничения по добыче нефти в 0,6-1,5 млн баррелей в сутки были "каплей в море".

По словам Сорокина, сейчас наблюдается падение спроса на нефть в объеме до 15 млн б/с, а в ближайшие недели падение достигнет 20 млн б/с - это несопоставимо с предлагавшимися ограничениями по добыче.

Обеспокоенность инвесторов также вызывает рост количества заражения коронавирусом в США. Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с распространением инфекции в мире, сообщил, что по состоянию на вечер четверга в США число подтвержденных случаев заболевания достигло 82404, число жертв - 1178. В Китае, как сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, на утро пятницы зарегистрировано 81340 случаев заболевания, число жертв составило 3292 человек.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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