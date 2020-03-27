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Здравоохранение 27.03.2020 20:14

Патрушев заявил, что регионы юга России должны принять дополнительных мер для безопасности детей на фоне коронавируса

Органы власти Южного федерального округа (ЮФО) должны уделить больше внимания безопасности детей, которых из-за коронавируса перевели на дистанционное обучение, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Приоритетное внимание уделить безопасности детей, многие из которых сейчас переведены на дистанционное обучение. И это требует принятия дополнительных неординарных мер", - сказал Патрушев в пятницу на совещании в режиме видеоконференции по вопросам национальной безопасности в регионах Южного федерального округа.

"В связи с введением в регионах режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса следует активно задействовать все возможности "Системы -112", - сказал он, имея в виду вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

"Ряд поручений в связи с приближающимся курортным сезоном мы оставляем на особом контроле. Следует активизировать профилактическую работу с населением по соблюдению мер пожарной, экологической безопасности, безопасности на водных объектах. Важно также обеспечить безопасность проведения летнего детского оздоровительного отдыха", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, ЮГ, ДЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]