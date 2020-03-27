Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

26.03   $/bbl WTI 22.60 -1.89 Brent 26.34 -1.05

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 27.03.2020 23:17

Число жертв Covid-19 в мире превысило 25 тыс. человек - университет Хопкинса

Более 25 тыс. человек скончались из-за заражения новым типом коронавируса COVID-19 с начала эпидемии, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Большинство летальных исходов зафиксированы на территории европейских стран: на них приходится около 17 тыс. случаев.

Так, в частности, в Италии жертвами COVID-19 стали 8,2 тыс. человек, в Испании - 4,9 тыс., во Франции - 1,7 тыс., в Великобритании и в Нидерландах - примерно по 550 человек.

Между тем, в мире насчитывается примерно 127 тыс. выздоровевших. Около 60 тыс. из них - в китайской провинции Хубэй, еще 11 тыс. - в Иране, 10 тыс. - в Италии, 9 тыс. - в Испании.

Согласно подсчетам университета, с начала вспышки коронавируса в мире выявлено в общей сложности 553 тыс. случаев заражения.

Портал Worldometers, также отслеживающий статистику по ситуации с коронавирусом, приводит похожие данные по скончавшимся пациентам. Согласно его информации, в мире с начала эпидемии погибли 25,2 тыс. человек, зарегистрировано почти 560 тыс. случаев заболевания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Число жертв коронавируса в мире превысило 26 тыс. человек, число инфицированных - 564 тыс. Число жертв коронавируса в мире превысило 23,5 тыс. человек, число инфицированных - 518 тыс. Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек, число инфицированных - 456 тысяч В мире умерли более 20 тыс. человек с коронавирусом Число жертв коронавируса в мире превысило 18 тыс. человек, число инфицированных приближается к 400 тыс. 20% населения Земли оказались в карантине из-за пандемии коронавируса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]