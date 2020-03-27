Число жертв Covid-19 в мире превысило 25 тыс. человек - университет Хопкинса

Более 25 тыс. человек скончались из-за заражения новым типом коронавируса COVID-19 с начала эпидемии, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Большинство летальных исходов зафиксированы на территории европейских стран: на них приходится около 17 тыс. случаев.

Так, в частности, в Италии жертвами COVID-19 стали 8,2 тыс. человек, в Испании - 4,9 тыс., во Франции - 1,7 тыс., в Великобритании и в Нидерландах - примерно по 550 человек.

Между тем, в мире насчитывается примерно 127 тыс. выздоровевших. Около 60 тыс. из них - в китайской провинции Хубэй, еще 11 тыс. - в Иране, 10 тыс. - в Италии, 9 тыс. - в Испании.

Согласно подсчетам университета, с начала вспышки коронавируса в мире выявлено в общей сложности 553 тыс. случаев заражения.

Портал Worldometers, также отслеживающий статистику по ситуации с коронавирусом, приводит похожие данные по скончавшимся пациентам. Согласно его информации, в мире с начала эпидемии погибли 25,2 тыс. человек, зарегистрировано почти 560 тыс. случаев заболевания.