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Социум 27.03.2020 20:29

В Идлиб прибыли 74 грузовика с гуманитарной помощью от ООН

В сирийский Идлиб прибыли 74 грузовика с гуманитарной помощью, которую направила Организация Объединенных наций (ООН), сообщает в пятницу турецкое агентство "Анадолу".

Фуры отправились в Сирию через турецкую провинцию Хатай - через КПП "Джильвегезу".

"Гуманитарная помощь будет распределена между жителями города Идлиб и его окрестностей", - отмечает агентство.

Накануне через границу с Турцией в Идлиб отправился 51 грузовик с гуманитарной помощью.

Cпецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен ранее призвал к полному прекращению огня в Сирии на фоне угрозы коронавируса. Также он призвал предоставить медицинским работникам доступ к тем, кто содержится под стражей в Сирии, чтобы обеспечить им адекватную помощь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, СИРИЯ, ИДЛИБ, ГУМПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]