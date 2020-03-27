В Идлиб прибыли 74 грузовика с гуманитарной помощью от ООН

В сирийский Идлиб прибыли 74 грузовика с гуманитарной помощью, которую направила Организация Объединенных наций (ООН), сообщает в пятницу турецкое агентство "Анадолу".

Фуры отправились в Сирию через турецкую провинцию Хатай - через КПП "Джильвегезу".

"Гуманитарная помощь будет распределена между жителями города Идлиб и его окрестностей", - отмечает агентство.

Накануне через границу с Турцией в Идлиб отправился 51 грузовик с гуманитарной помощью.

Cпецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен ранее призвал к полному прекращению огня в Сирии на фоне угрозы коронавируса. Также он призвал предоставить медицинским работникам доступ к тем, кто содержится под стражей в Сирии, чтобы обеспечить им адекватную помощь.