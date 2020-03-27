АЖД продлили ограничения на движение пассажирских поездов в Азербайджане до 20 апреля

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) продлило до 20 апреля ограничения на движение пассажирских поездов по 5 маршрутам, говорится в сообщении общества.

"Согласно решению оперативного штаба при Кабинете министров, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и ее возможных последствий, движение пассажирских поездов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку, а также внутренним маршрутам Баку-Беюк Кесик-Баку, Баку-Кочарли-Балакан-Баку, Баку-Астара-Горадиз-Баку и Баку-Гянджа-Баку не будут осуществляться до 21 апреля", - отмечается в сообщении.

По данным АЖД, изменения в графике кольцевых электричек Баку-Сумгайыт-Баку будут действовать до 6 апреля.

Х.Насирзаде