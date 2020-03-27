Нефтяные компании РФ размещают всю добываемую нефть, несмотря на большие объемы Saudi Aramco

Нефтяные компании РФ размещают все добываемую нефть, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью "РБК ТВ". "Пока наши нефтяные компании размещают фактически всю нефть, которую заявляют", - сказал он.

Так он прокомментировал конкуренцию на рынке, когда в начале марта Саудовская Аравия объявила о 25-процентном росте добычи и беспрецедентных скидках для всех регионов, что обвалило цены на нефть Brent до $25 за баррель. Некоторые СМИ пишут, что в результате Россия не может продать свою нефть, поскольку потребители предпочитают покупать саудовскую.

Сорокин сказал, что Россия знает о переговорах Саудовской Аравии с потребителями о продаже дополнительных объемов.

"Но пока на данном моменте наши компании размещают фактически всю нефть, которую заявляют", - сказал он.