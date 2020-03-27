Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

26.03   $/bbl WTI 22.60 -1.89 Brent 26.34 -1.05

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 27.03.2020 20:48

Нефтяные компании РФ размещают всю добываемую нефть, несмотря на большие объемы Saudi Aramco

Нефтяные компании РФ размещают все добываемую нефть, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью "РБК ТВ". "Пока наши нефтяные компании размещают фактически всю нефть, которую заявляют", - сказал он.

Так он прокомментировал конкуренцию на рынке, когда в начале марта Саудовская Аравия объявила о 25-процентном росте добычи и беспрецедентных скидках для всех регионов, что обвалило цены на нефть Brent до $25 за баррель. Некоторые СМИ пишут, что в результате Россия не может продать свою нефть, поскольку потребители предпочитают покупать саудовскую.

Сорокин сказал, что Россия знает о переговорах Саудовской Аравии с потребителями о продаже дополнительных объемов.

"Но пока на данном моменте наши компании размещают фактически всю нефть, которую заявляют", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, РАЗМЕЩЕНИЕ


Похожие новости


Кудрин не ожидает сокращения расходов бюджета в этом году из-за нефтяных цен Американские сенаторы призвали начать расследование в отношении России и Саудовской Аравии в связи с "нефтяным демпингом" Низкие цены на нефть больно бьют по России - Трамп В Кремле хотели бы повышения цены на нефть Цены на нефть могут вырасти до $40-45 за баррель во второй половине года - Новак Россия устойчива к более низким ценам на нефть, чем $35 за баррель - глава "Газпром нефти"

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]