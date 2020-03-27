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Здравоохранение 27.03.2020 23:56

Коронавирус подтвержден еще у восьми человек в Казахстане, число зараженных достигло 145

Число зараженных коронавирусом Covid-10 в Казахстане увеличилось еще на восемь человек - до 145, сообщил оперативный штаб.

"На 22:20 27 марта в Казахстане зарегистрированы еще восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в городе Нур-Султан - шесть случаев, в Акмолинской области - два случая", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, в стране подтверждены 145 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них в Нур-Султане - 75, Алматы - 50, Караганде - четыре, Шымкенте - два, в Атырауской, Жамбылской и Акмолинской областях - по три, в Алматинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Мангистауской областях - по одному.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]