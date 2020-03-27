Коронавирус подтвержден еще у восьми человек в Казахстане, число зараженных достигло 145

Число зараженных коронавирусом Covid-10 в Казахстане увеличилось еще на восемь человек - до 145, сообщил оперативный штаб.

"На 22:20 27 марта в Казахстане зарегистрированы еще восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в городе Нур-Султан - шесть случаев, в Акмолинской области - два случая", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, в стране подтверждены 145 случаев регистрации коронавирусной инфекции, из них в Нур-Султане - 75, Алматы - 50, Караганде - четыре, Шымкенте - два, в Атырауской, Жамбылской и Акмолинской областях - по три, в Алматинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Мангистауской областях - по одному.