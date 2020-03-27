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Социум 27.03.2020 20:51

В Азербайджане с 29 марта усиливается специальный карантинный режим

В Азербайджане с 29 марта усиливается специальный карантинный режим, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

Согласно сообщению штаба, метро в Баку будет работать утром с 07:00 до 09:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

Кроме этого, запрещается вход во все парки, бульвары и другие места массового скопления людей.

Согласно решению штаба, 29 марта с 00:00 приостанавливается работа всех объектов общепита по обслуживанию клиентов на местах. Рестораны, кафе и чайные дома смогут обслуживать клиентов исключительно на вынос. Также приостанавливается работа всех объектов торговли.

Вместе с этим, смогут работать в нормальном режиме супермаркеты, продуктовые магазины и аптеки. При этом они смогут круглосуточно заниматься доставкой на дом и принимать онлайн заказы.

Оперштаб также постановил, что во время режима специального карантина межрайонные и междугородние транспортные перевозки полностью прекращаются, за исключением движения транспортных средств специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийные, спасательные, сельскохозяйственные, социальные службы, а также грузовые автомобили.

В пределах Баку, Сумгайыта и Абшеронского района движение остается свободным.

Х.Насирзаде, А.Азизов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАНТИН, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]