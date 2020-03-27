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Здравоохранение 27.03.2020 22:15

В Грузии число инфицированных коронавирусом увеличилось до 83 человек

В Грузии к вечеру пятницы подтверждены еще два случая заражения коронавирусом COVID-19.

По информации грузинского Минздрава, всего к этому моменту зарегистрировано 83 случая заражения.

При этом в ведомстве отмечают, что 14 человек из общего числа заболевших выздоровели.

В режиме обязательного карантина на данном этапе в Грузии находятся 4641 человек. Большинство из этого числа, это граждане Грузии, которые вернулись на родину из-за рубежа. Под стационарным наблюдением находятся 239 человек.

Смертельных случаев заражения коронавирусом в Грузии зафиксировано не было. Между тем, трое грузинских граждан скончались в Испании.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]