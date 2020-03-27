В Грузии число инфицированных коронавирусом увеличилось до 83 человек

В Грузии к вечеру пятницы подтверждены еще два случая заражения коронавирусом COVID-19.

По информации грузинского Минздрава, всего к этому моменту зарегистрировано 83 случая заражения.

При этом в ведомстве отмечают, что 14 человек из общего числа заболевших выздоровели.

В режиме обязательного карантина на данном этапе в Грузии находятся 4641 человек. Большинство из этого числа, это граждане Грузии, которые вернулись на родину из-за рубежа. Под стационарным наблюдением находятся 239 человек.

Смертельных случаев заражения коронавирусом в Грузии зафиксировано не было. Между тем, трое грузинских граждан скончались в Испании.