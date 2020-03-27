Трамп пожелал заразившемуся коронавирусом Джонсону скорейшего выздоровления

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее выявили коронавирус COVID-19, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

По их данным, американский лидер выразил слова поддержки заболевшему Джонсону и пожелал ему скорейшего выздоровления.

В ходе телефонной беседы Трамп и британский премьер договорились тесно сотрудничать с другими странами, чтобы одержать победу над пандемией.

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также сообщил, что болен коронавирусом. Он продолжает работу из дома.