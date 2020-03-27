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Здравоохранение 27.03.2020 22:30

Трамп пожелал заразившемуся коронавирусом Джонсону скорейшего выздоровления

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер Великобритании Борис Джонсон, у которого ранее выявили коронавирус COVID-19, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

По их данным, американский лидер выразил слова поддержки заболевшему Джонсону и пожелал ему скорейшего выздоровления.

В ходе телефонной беседы Трамп и британский премьер договорились тесно сотрудничать с другими странами, чтобы одержать победу над пандемией.

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также сообщил, что болен коронавирусом. Он продолжает работу из дома.

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Тэги: США, БРИТАНИЯ, ДЖОНСОН, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]