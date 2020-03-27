В МИД РФ назвали абсурдными обвинения США в адрес Мадуро о его причастности к наркоторговле

Заявления Вашингтона о причастности президента Венесуэлы Николаса Мадуро к наркоторговле абсурдны, звучат дико, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Буквально пару часов назад мы с удивлением узнали о заявлении генерального прокурора США Барра, в котором руководство Венесуэлы обвиняется в прямом участии в международном обороте наркотиков. (...) Подобные заявления звучат просто абсурдно, дико, в то время, когда отъединяет усилия по борьбе с пандемией, Вашингтон продолжает политическую травлю суверенного государства", - сказала она на брифинге в пятницу.