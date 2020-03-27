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Дальнее зарубежье 27.03.2020 22:38

В МИД РФ назвали абсурдными обвинения США в адрес Мадуро о его причастности к наркоторговле

Заявления Вашингтона о причастности президента Венесуэлы Николаса Мадуро к наркоторговле абсурдны, звучат дико, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Буквально пару часов назад мы с удивлением узнали о заявлении генерального прокурора США Барра, в котором руководство Венесуэлы обвиняется в прямом участии в международном обороте наркотиков. (...) Подобные заявления звучат просто абсурдно, дико, в то время, когда отъединяет усилия по борьбе с пандемией, Вашингтон продолжает политическую травлю суверенного государства", - сказала она на брифинге в пятницу.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, МАДУРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]