Боб Дилан выпустил первую за восемь лет музыкальную композицию - это песня об убийстве Кеннеди

Американский музыкант Боб Дилан выпустил первую после восьмилетнего перерыва песню длиной почти в 17 минут, которая посвящена убийству Джона Кеннеди, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на Twitter артиста.

"Шлю приветы моим поклонникам и подписчикам с благодарностью за всю вашу поддержку и преданность на протяжении многих лет. Это неизданная песня, которую мы записали некоторое время назад и которая может вас заинтересовать", - написал 78-летний певец в своих соцсетях.

"Будьте осторожны, будьте внимательны, и да пребудет с вами Бог", - добавил Дилан.

Композиция получила название "Самое грязное убийство".

Она рассказывает о подробностях гибели в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди: например, описывается, какая погода была 22 ноября, и как президент ехал в открытом лимузине со своей супругой Жаклин по центру Техаса.

Ролик с песней на YouTube набрал уже более 300 тыс. просмотров.

Последний оригинальный альбом Боба Дилана Tempest вышел в 2012 году.

В 2016 году Дилан был удостоен Нобелевской премии по литературе за "создание нового поэтического выражения в рамках великой американской песенной традиции".