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Культура 27.03.2020 23:31

Боб Дилан выпустил первую за восемь лет музыкальную композицию - это песня об убийстве Кеннеди

Американский музыкант Боб Дилан выпустил первую после восьмилетнего перерыва песню длиной почти в 17 минут, которая посвящена убийству Джона Кеннеди, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на Twitter артиста.

"Шлю приветы моим поклонникам и подписчикам с благодарностью за всю вашу поддержку и преданность на протяжении многих лет. Это неизданная песня, которую мы записали некоторое время назад и которая может вас заинтересовать", - написал 78-летний певец в своих соцсетях.

"Будьте осторожны, будьте внимательны, и да пребудет с вами Бог", - добавил Дилан.

Композиция получила название "Самое грязное убийство".

Она рассказывает о подробностях гибели в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди: например, описывается, какая погода была 22 ноября, и как президент ехал в открытом лимузине со своей супругой Жаклин по центру Техаса.

Ролик с песней на YouTube набрал уже более 300 тыс. просмотров.

Последний оригинальный альбом Боба Дилана Tempest вышел в 2012 году.

В 2016 году Дилан был удостоен Нобелевской премии по литературе за "создание нового поэтического выражения в рамках великой американской песенной традиции".

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Тэги: США, МУЗЫКАНТ, ПРЕМЬЕРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]