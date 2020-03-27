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Здравоохранение 27.03.2020 23:08

В Турции зарегистрировано более 5,6 тыс. случаев коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Турции увеличилось за сутки на 2 069 человек, общее количество заболевших теперь составляет 5 698 человек, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Количество умерших за сутки возросло на 17 человек - до 92 человек.

Из больниц за сутки выписали 42 человека, а 344 человека все еще находятся в палатах интенсивной терапии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]