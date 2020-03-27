В Турции зарегистрировано более 5,6 тыс. случаев коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Турции увеличилось за сутки на 2 069 человек, общее количество заболевших теперь составляет 5 698 человек, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Количество умерших за сутки возросло на 17 человек - до 92 человек.

Из больниц за сутки выписали 42 человека, а 344 человека все еще находятся в палатах интенсивной терапии.