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27.03.2020 23:14

В Ливии продолжаются боестолкновения, погибли 70 военных с обеих сторон

В Ливии с раннего утра пятницы идут ожесточенные бои между противоборствующими силами - Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара и силами признанного международным сообществом правительства нацсогласия (ПНС), сообщает агентство ЭФЭ.

Согласно информации агентства, столкновения начались, когда бойцы Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара атаковали военный конвой ПНА, покинувший город Мисурата на северо-западе Ливии.

По его данным, в ходе этих боев погибли в совокупности 70 человек с обеих сторон.

Агентство называет столкновения, произошедшие в пятницу, "самыми кровавыми с начала года".

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призывал страны, в которых идут боевые действия, прекратить их, приняв во внимание пандемию коронавируса в мире.

На этой неделе в Ливии диагностировали первый в стране случай заболевания коронавирусом.

Как сообщал телеканал "Аль-Арабийя", 21 марта Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара объявила о приостановке военных действий против ПНС, базирующегося в Триполи, по гуманитарным соображениям в связи эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса

До этого власти в Триполи ввели запрет на перемещение по стране.

Согласно официальному заявлению ЛНА, которое приводил телеканал, её командование продолжает следить за международными усилиями по достижению согласия между конфликтующими сторонами, сохраняя приверженность договоренностям о прекращении огня.

В настоящее время в Ливии наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное ООН ПНС в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

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Тэги: ЛИВИЯ, БОИ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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