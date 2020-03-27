Меркель и Трамп обсудили коронавирус и Афганистан

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, темой которого стала пандемия коронавируса, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер и американский президент договорились оставаться по этому поводу в тесном контакте и использовать возможности для сотрудничества", - сообщил Зайберт в пятницу.
Помимо этого, стороны обсудили ситуацию в Афганистане и общую заинтересованность в начале межафганских переговоров.
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