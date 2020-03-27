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Здравоохранение 27.03.2020 23:25

США вновь вышли на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом

Число зарегистрированных случаев коронавируса в США достигло 92 932 человек, страна вновь вышла на первое место по заболевшим после того, как ее ненадолго опередила Италия, сообщает в пятницу институт Джонса Хопкинса, ведущий статистику по коронавирусу.

Умерли от коронавируса в США 1 380 человек, наибольшее число летальных исходов приходится на штат Нью-Йорк - 365 человек.

Ранее обновил данные по числу заболевших итальянский департамент гражданской обороны. По его данным положительный результат на коронавирус в Италии за время эпидемии показали анализы 86 498 человек. Умерли 9 134 человека.

В Китае, который теперь занимает третье место по числу заболевших COVID-19, 81 897 зарегистрированных случаев. Умерли 3 296 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]