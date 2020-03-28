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Здравоохранение 28.03.2020 08:54

Число жертв коронавируса в мире превысило 26 тыс. человек, число инфицированных - 564 тыс.

По состоянию на 04:00 субботы, в мире насчитывалось 564 тыс. 610 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 26 тыс. 235 человек, поправились более 114 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За время с 09:00 пятницы, число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 46,232 тыс. человек, скончавшихся - на 2,698 тыс.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

На первом месте в мире по числу заболевших остаются Соединенные Штаты, где, по данным South China Morning Post, зафиксировано более 100,7 тыс. инфицированных и 1,544 тыс. смертных случаев.

Президент США Дональд Трамп в сложившихся условиях для оказания помощи властям в борьбе с коронавирусом подписал указ о призыве на службу армейских резервистов и резервистов из береговой охраны.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа. Всего насчитывается 649 "импортированных" случаев заболевания.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,295 тыс. человек, зарегистрировано 81,394 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,177 тыс., заболели 67,801 тыс.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро субботы в стране зафиксировано 9,134 тыс. смертных случая в результате вызываемого коронавирусом заболевания (рост с 09:00 пятницы на 1,631 тыс.). Всего зарегистрировано 86,498 тыс. (рост за сутки на 5,959 тыс.).

В Испании зафиксировано 64,059 тыс. случаев заболевания и (скончались 4,858 тыс.), Германии - 42,288 тыс. (253), Франции - 32,964 тыс. (1,995 тыс.), Великобритании - 14,579 тыс. (759), Швейцарии - 10,714 тыс. (161).

В Иране число инфицированных достигло 32,322 тыс. при 2,238 тыс. летальных исходов.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано в почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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