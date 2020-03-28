Число жертв коронавируса в мире превысило 26 тыс. человек, число инфицированных - 564 тыс.

По состоянию на 04:00 субботы, в мире насчитывалось 564 тыс. 610 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 26 тыс. 235 человек, поправились более 114 тыс., сообщила газета South China Morning Post.
За время с 09:00 пятницы, число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 46,232 тыс. человек, скончавшихся - на 2,698 тыс.
Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.
На первом месте в мире по числу заболевших остаются Соединенные Штаты, где, по данным South China Morning Post, зафиксировано более 100,7 тыс. инфицированных и 1,544 тыс. смертных случаев.
Президент США Дональд Трамп в сложившихся условиях для оказания помощи властям в борьбе с коронавирусом подписал указ о призыве на службу армейских резервистов и резервистов из береговой охраны.
В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа. Всего насчитывается 649 "импортированных" случаев заболевания.
За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека, все - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.
С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,295 тыс. человек, зарегистрировано 81,394 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,177 тыс., заболели 67,801 тыс.
В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро субботы в стране зафиксировано 9,134 тыс. смертных случая в результате вызываемого коронавирусом заболевания (рост с 09:00 пятницы на 1,631 тыс.). Всего зарегистрировано 86,498 тыс. (рост за сутки на 5,959 тыс.).
В Испании зафиксировано 64,059 тыс. случаев заболевания и (скончались 4,858 тыс.), Германии - 42,288 тыс. (253), Франции - 32,964 тыс. (1,995 тыс.), Великобритании - 14,579 тыс. (759), Швейцарии - 10,714 тыс. (161).
В Иране число инфицированных достигло 32,322 тыс. при 2,238 тыс. летальных исходов.
По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано в почти в 190 странах и районах мира.
Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.
Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.
В Ливии продолжаются боестолкновения, погибли 70 военных с обеих сторон
Цена нефти вырастет до $40/барр. во II полугодии в случае отсутствия потрясений - замглавы Минэнерго РФ
Штат аппарата Минэкологии составит 165 единиц – указ президента Азербайджана
Нефтяные компании РФ размещают всю добываемую нефть, несмотря на большие объемы Saudi Aramco
АЖД продлили ограничения на движение пассажирских поездов в Азербайджане до 20 апреля
Цена нефти в $25/барр. - паническая, спрос будет восстанавливаться по мере снятия карантинов - Минэнерго РФ
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Меркель и Трамп обсудили коронавирус и Афганистан
В МИД РФ назвали абсурдными обвинения США в адрес Мадуро о его причастности к наркоторговле
В Италии вновь стало расти число новых заражений коронавирусом
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
1.5 миллиона манатов, последнее медицинское оборудование и другие неотложные меры от Bakcell для борьбы с коронавирусом
Nar пожертвовал 500 тыс. манат в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом и обеспечил медицинских работников и пациентов бесплатной мобильной связью
«Norm Sement» перечислил 1 миллион манатов в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог