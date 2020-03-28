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Регион 28.03.2020 09:38

Турция в рамках борьбы с COVID-19 решила приостановить авиасообщение с другими странами

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении приостановить авиасообщение между Турцией и всеми остальными странами в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19, сообщает агентство "Анадолу".

"Международные рейсы будут полностью прекращены", - заявил турецкий лидер. Точное время, с которого вступает в силу это решение, в сообщении не указано.

Ранее Турция уже приостановила авиасообщение с десятками стран в рамках борьбы против распространения коронавируса нового типа.

Число заболевших коронавирусом в Турции увеличилось за сутки на 2 069 человек, общее количество заболевших теперь составляет 5 698 человек.

Число умерших за сутки возросло на 17 человек - до 92 человек.

Из больниц за сутки выписали 42 человека, а 344 человека все еще находятся в палатах интенсивной терапии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]