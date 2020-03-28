Турция в рамках борьбы с COVID-19 решила приостановить авиасообщение с другими странами

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении приостановить авиасообщение между Турцией и всеми остальными странами в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19, сообщает агентство "Анадолу".

"Международные рейсы будут полностью прекращены", - заявил турецкий лидер. Точное время, с которого вступает в силу это решение, в сообщении не указано.

Ранее Турция уже приостановила авиасообщение с десятками стран в рамках борьбы против распространения коронавируса нового типа.

Число заболевших коронавирусом в Турции увеличилось за сутки на 2 069 человек, общее количество заболевших теперь составляет 5 698 человек.

Число умерших за сутки возросло на 17 человек - до 92 человек.

Из больниц за сутки выписали 42 человека, а 344 человека все еще находятся в палатах интенсивной терапии.