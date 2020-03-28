США и ЕС считают важным объединить усилия в борьбе с коронавирусом - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе телефонной беседы подтвердили важность взаимодействия в области мирового здравоохранения и противостояния коронавирусу, сообщил американский госдепартамент.

В распространенном ведомством сообщении говорится, что стороны "подтвердили важнейшую роль трансатлантических отношений в укреплении глобального общественного здравоохранения и в борьбе с COVID-19".

Помпео "выразил обеспокоенность в связи с возобновлением боевых действий в Триполи и приветствовал новую операцию ЕС по обеспечению эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию".

Они также обсудили "ключевые глобальные проблемы", включая Сирию и Венесуэлу.

Госсекретарь "приветствовал перспективу переговоров о вступлении в ЕС с Северной Македонией и Албанией".