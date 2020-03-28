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Дальнее зарубежье 28.03.2020 10:30

США и ЕС считают важным объединить усилия в борьбе с коронавирусом - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе телефонной беседы подтвердили важность взаимодействия в области мирового здравоохранения и противостояния коронавирусу, сообщил американский госдепартамент.

В распространенном ведомством сообщении говорится, что стороны "подтвердили важнейшую роль трансатлантических отношений в укреплении глобального общественного здравоохранения и в борьбе с COVID-19".

Помпео "выразил обеспокоенность в связи с возобновлением боевых действий в Триполи и приветствовал новую операцию ЕС по обеспечению эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию".

Они также обсудили "ключевые глобальные проблемы", включая Сирию и Венесуэлу.

Госсекретарь "приветствовал перспективу переговоров о вступлении в ЕС с Северной Македонией и Албанией".

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Тэги: США, ЕС, ВИРУС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]