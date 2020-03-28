Число заражений COVID-19 в Армении увеличилось до 372

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Армении достигло 372, сообщает в субботу армянский единый информационный центр.

"По состоянию на 10:00 28 марта, количество подтвержденных случаев - 372, количество выздоровевших - 28", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 329 зараженных в стране. В Армении действует режим ЧП по коронавирусу.