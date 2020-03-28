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СНГ 28.03.2020 11:27

Число заражений COVID-19 в Армении увеличилось до 372

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Армении достигло 372, сообщает в субботу армянский единый информационный центр.

"По состоянию на 10:00 28 марта, количество подтвержденных случаев - 372, количество выздоровевших - 28", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 329 зараженных в стране. В Армении действует режим ЧП по коронавирусу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]