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Регион 28.03.2020 12:41

США под видом гумпомощи из-за коронавируса снабжают боевиков в лагере "Рукбан" - совместное заявление РФ и Сирии

США используют борьбу с коронавирусом в качестве предлога, чтобы снабжать подконтрольных боевиков в лагере "Рукбан", говорится в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

"Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев "Рукбан" завезти в него "гуманитарные" грузы для подпитки подконтрольных боевиков", - говорится в документе.

В нем отмечается, что на фоне стремительного распространения в мире коронавируса власти Сирии уделяют особое внимание проведению в стране противоэпидемических мероприятий - увеличено число карантинных отделений, сформированы 19 рабочих групп для мониторинга возникновения случаев заражения, в провинциях Дамаск, Латакия и Алеппо создаются дополнительные лаборатории.

В заявлении говорится, что для желающих покинуть лагерь "двери всегда открыты" и созданы все условия.

"Правительство САР готово провести тестирование всех выходящих из "Рукбана" на наличие коронавируса и в случае выявления зараженных организовать их госпитализацию и лечение", - утверждается в документе.

По данным штабов, на данный момент в "Рукбане" остаются около 13,5 тыс. жителей, из которых более 6 тыс. - боевики и члены их семей.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, США, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]