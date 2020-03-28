США используют борьбу с коронавирусом в качестве предлога, чтобы снабжать подконтрольных боевиков в лагере "Рукбан", говорится в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.
"Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев "Рукбан" завезти в него "гуманитарные" грузы для подпитки подконтрольных боевиков", - говорится в документе.
В нем отмечается, что на фоне стремительного распространения в мире коронавируса власти Сирии уделяют особое внимание проведению в стране противоэпидемических мероприятий - увеличено число карантинных отделений, сформированы 19 рабочих групп для мониторинга возникновения случаев заражения, в провинциях Дамаск, Латакия и Алеппо создаются дополнительные лаборатории.
В заявлении говорится, что для желающих покинуть лагерь "двери всегда открыты" и созданы все условия.
"Правительство САР готово провести тестирование всех выходящих из "Рукбана" на наличие коронавируса и в случае выявления зараженных организовать их госпитализацию и лечение", - утверждается в документе.
По данным штабов, на данный момент в "Рукбане" остаются около 13,5 тыс. жителей, из которых более 6 тыс. - боевики и члены их семей.
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