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Финансы 28.03.2020 11:58

В Азербайджане утвержден механизм возврата части НДС

Граждане Азербайджана смогут в течение 30 дней получить часть НДС при расчетах в объектах торговли или питания.

Это предусмотрено "Механизмом возврата части НДС", утвержденным президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно механизму, желающие воспользоваться услугой возврата части НДС должны будут пройти регистрацию на специальном портале. При покупке потребитель должен потребовать у продавца чек контрольно-кассового аппарата и выписку с POS-терминала, в случае, если терминал не привязан к контрольно-кассовому аппарату.

В течение 90 дней со дня покупки потребитель для получения части НДС должен разместить обращение на портале и приложить к данному обращению чек. Обращение активируется через 14 дней после даты выдачи чека. В течение 5 дней после этого информация о возвращаемой сумме передается в банк, который в течение 10 дней перечисляет данную сумму на карту или на счет потребителя. Таким образом, возврат части НДС будет осуществлен в течение 30 дней со дня обращения в портал.

Возврат средств будет осуществляться на карту или на банковский счет. В случае если потребитель иностранец или лицо без гражданства, средства будут возвращены только при наличии у него банковской карты или счета в манатах. Кроме того, иностранные граждане при наличии возможности воспользоваться системой Tax Free, также предусматривающей возврат части НДС, смогут выбрать лишь один из двух вариантов возврата.

Как сообщалось ранее, возврат части НДС при расчетах в объектах торговли или питания, предусматривает возвращение 10% от НДС при наличных расчетах и 15% от НДС при безналичных расчетах.

А. Мамедов

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Тэги: НДС, ВОЗВРАТ, ПОРЯДОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]