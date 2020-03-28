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Дальнее зарубежье 28.03.2020 14:34

В Финляндии изолировали столичный регион из-за коронавируса

В Финляндии в ночь на субботу в рамках борьбы с распространением коронавируса вступил в силу режим изоляции региона Уусимаа (Uusimaa), в который входит столица государства город Хельсинки.

Ограничения вступили в силу согласно принятому в четверг решению правительства и одобренному в пятницу парламентом после долгих дебатов и ряда исправлений в постановлении.

Ограничения будут действовать с 27 марта по 19 апреля 2020 года, сообщил в субботу портал телерадиовещания Yle.

Внутри региона передвижение не ограничивается, но власти призывают без веской причины из дома не выходить.

Шлагбаумы установлены на 30 крупнейших дорогах на границе Уусимаа. Кроме того, полицейские патрули проверяют и небольшие дороги.

По данным полиции, минувшая ночь прошла спокойно.

Такой же контроль осуществляется и на железной дороге. Полиция проверяет железнодорожные станции и совершает обходы в поездах.

На помощь полиции пришла армия. В оборонительных силах сообщили, что на поддержку полиции направлено 40 кадровых военных и 750 срочнослужащих.

На перемещение людей из/в регион установлен строгий запрет, в то же время жителям Уусимаа разрешено вернуться домой. Нарушение режима карается денежным штрафом.

В Уусимаа проживает около 1,7 млн человек из 5,5 млн населения страны, это самый густонаселенный регион страны.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ВИРУС, РЕГИОН, ИЗОЛЯЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]