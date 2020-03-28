Китай готов помочь Азербайджану в борьбе с коронавирусом – МИД

Министр иностранных дел Китая Ван И выразил готовность своей страны оказать поддержку Азербайджану в борьбе с пандемией коронавируса, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"Ван И направил телеграмму главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову, в которой выразил готовность Китая помочь Азербайджану в выявлении и лечении коронавируса, а также в вопросах контроля эпидемии. Ван И выразил надежду, что Азербайджан в скором времени победит эпидемию", - отмечается в сообщении.

Глава МИД Китая также поблагодарил Мамедъярова за поддержку Азербайджана, продемонстрированную Китаю с самого начала эпидемии Covid-19.

А. Мамедов