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Внешняя политика 28.03.2020 12:51

Китай готов помочь Азербайджану в борьбе с коронавирусом – МИД

Министр иностранных дел Китая Ван И выразил готовность своей страны оказать поддержку Азербайджану в борьбе с пандемией коронавируса, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"Ван И направил телеграмму главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову, в которой выразил готовность Китая помочь Азербайджану в выявлении и лечении коронавируса, а также в вопросах контроля эпидемии. Ван И выразил надежду, что Азербайджан в скором времени победит эпидемию", - отмечается в сообщении.

Глава МИД Китая также поблагодарил Мамедъярова за поддержку Азербайджана, продемонстрированную Китаю с самого начала эпидемии Covid-19.

А. Мамедов

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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