BP завершила 3D-сейсмику на перспективном блоке D230 в азербайджанском секторе Каспия

Компания BP завершила трехмерные (3D) сейсмические исследования на перспективном блоке D230 в азербайджанском секторе Каспия, заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе компании.

«3D-сейсмика на блоке D230 велась с конца декабря 2019 года и закончилась 14 марта. Подрядчиком этих работ выступала компания Caspian Geophysical, которая провела исследования в соответствии с требованиями безопасности и по графику", - сообщили в компании.

По данным BP, следующим этапом станет обработка данных сейсморазведки.

​"В зависимости результатов этих исследований мы планируем в течение 2020 года начать планирование разведочной скважины на блоке D230. Трехмерные сейсмические исследования на блоке D230 велись с использованием специализированного судна "Гилавар", - отметили в компании.

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс ранее сообщал, что BP рассчитывает на обнаружение нефти на блоке D230. «В случае удачных результатов разведочных работ здесь может быть открыт "второй Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ)», - сказал он.

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и BP 26 апреля 2018 года подписали контракт типа PSA на совместную разведку перспективного блока D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия. Контракт ратифицирован в парламенте Азербайджана 12 октября 2018 года, вступил в силу 13 ноября.

Долевое участие сторон в соглашении паритетное: SOCAR (50%), BP (50%). BP будет выполнять функцию оператора при реализации начальной рабочей программы по проекту. Работы в рамках контракта разделены на три этапа: первичная разведка, основная разведка, разработка и добыча.

В рамках первого этапа, который охватит 24 месяца с момента вступления СРП в силу, BP (подрядчик) должна провести сейсмические исследования на контрактной площади, обработку и интерпретацию сейсмоданных.

Срок реализации второго этапа работ составит три года, в течение которых BP должна провести инженерно-геологическое исследование выбранных структур и подготовить отчет об оценке этих работ на окружающую среду. В случае, если подрядчик в этот период обнаружит коммерчески ценные запасы и известит SOCAR, он должен в течение 6 месяцев подготовить программу разработки этих месторождений, после чего перейти к этапу разработки. Причем BP в течение 48 месяцев должна осуществить все необходимые работы для начала промышленной добычи с блока.

Площадь контрактной территории составляет 3197 кв. км. Здесь до сих пор не проводились разведочные работы. Глубина продуктивных пластов составляет 3000-3500 метров. SOCAR блок D230 считает перспективным с точки зрения обнаружения запасов нефти.

Блок АЧГ в настоящее время является крупнейшим месторождением нефти в Азербайджане. Добыча нефти на АЧГ в 2019 году составила 26 млн тонн.

Н. Аббасова