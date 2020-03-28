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Регион 28.03.2020 16:05

В Иране за сутки скончались 139 человек с COVID-19, общее число летальных исходов у зараженных превысило 2,5 тыс

Власти Ирана объявили, что количество летальных исходов среди зараженных коронавирусом COVID, достигло 2517, за минувшие сутки скончались 139 человек, сообщили в субботу западные СМИ.

По данным Минздрава Ирана, за в стране за сутки зафиксированы еще 3076 случаев заражения, их общее число достигло 35 тыс. 408.

Между тем, согласно информации университета Джонса Хопкинса, количество случаев коронавируса в мире достигло 602 тыс. 262. Скончались 27 тыс. 889 человек с коронавирусом, выздоровели - 131 тыс. 854 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]