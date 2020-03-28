В Испании умерли еще более 800 человек с коронавирусом, число жертв превысило 5,6 тыс

В Испании за истекшие сутки скончались еще 832 человека с коронавирусом COVID-19, сообщили в субботу западные СМИ со ссылкой на данные испанского правительства.
Таким образом, общее число жертв с коронавирусом в королевстве возросло до 5690 человек.
Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Испании, между тем, составило 72 тыс. 248.
СМИ отмечают, что Испания занимает второе место в мире по смертности при пандемии COVID-19 - после Италии, где отмечены более 9,1 тыс. смертей лиц с коронавирусом.
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