Алиев принял участие в открытии новой клиники в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие в открытии медицинского учреждения "Новая клиника" в Баку, сообщает сайт главы государства.
А. Мамедов
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Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог