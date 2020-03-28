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Число заражений COVID-19 в США достигло 105 тыс

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 на территории США в субботу достигло 105 тыс., более 1,7 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 46 тыс. случаев заражения. В соседнем штате Нью-Джерси - около 10 тыс., в Калифорнии выявлены почти 5 тыс. человек с коронавирусом.

Ранее в субботу Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в США превысило 100 тысяч.

Таким образом, США более чем на 15 тысяч зарегистрированных случаев опередили Италию и на 20 тысяч - Китай.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]