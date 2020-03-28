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Трамп требует у СМИ раскрывать источники информации

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что в целях борьбы с распространением недостоверной информации СМИ следует обязать раскрывать источники сведений для их публикаций.

"Одна из причин, почему фейковые новости стали настолько доминирующими и широко распространенными, это то, что коррумпированные "журналисты" основывают свои истории на источниках, которые они же сами придумывают, чтобы полностью переврать рассказ или историю", - написал президент в Twitter.

"Когда вы видите, "пять источников заявляют", не верьте этой истории, это очень часто фейковые новости. Жалкие СМИ нужно заставить раскрывать источники, как это делалось давным-давно", - продолжил Трамп.

Затем он отметил, что таких "источников" зачастую не существует, и призвал СМИ прямо называть то, откуда они берут те или иные данные.

Ранее Трамп неоднократно критиковал американские СМИ, включая телеканал CNN, которые симпатизируют политикам Демократической партии США, а некоторые СМИ даже называл "врагами народа".

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Тэги: США, ТРАМП, СМИ, ТРЕБОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]