Трамп требует у СМИ раскрывать источники информации

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что в целях борьбы с распространением недостоверной информации СМИ следует обязать раскрывать источники сведений для их публикаций.
"Одна из причин, почему фейковые новости стали настолько доминирующими и широко распространенными, это то, что коррумпированные "журналисты" основывают свои истории на источниках, которые они же сами придумывают, чтобы полностью переврать рассказ или историю", - написал президент в Twitter.
"Когда вы видите, "пять источников заявляют", не верьте этой истории, это очень часто фейковые новости. Жалкие СМИ нужно заставить раскрывать источники, как это делалось давным-давно", - продолжил Трамп.
Затем он отметил, что таких "источников" зачастую не существует, и призвал СМИ прямо называть то, откуда они берут те или иные данные.
Ранее Трамп неоднократно критиковал американские СМИ, включая телеканал CNN, которые симпатизируют политикам Демократической партии США, а некоторые СМИ даже называл "врагами народа".
Китай готов помочь Азербайджану в борьбе с коронавирусом – МИД
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
В Ливии продолжаются боестолкновения, погибли 70 военных с обеих сторон
BP завершила 3D-сейсмику на перспективном блоке D230 в азербайджанском секторе Каспия
В Азербайджане утвержден механизм возврата части НДС
Нефтяные компании РФ размещают всю добываемую нефть, несмотря на большие объемы Saudi Aramco
В Фонде по поддержке борьбы с коронавирусом собрано 90 млн манатов
В Азербайджане выявлено 17 новых случаев коронавируса, один умер – штаб
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
1.5 миллиона манатов, последнее медицинское оборудование и другие неотложные меры от Bakcell для борьбы с коронавирусом
Nar пожертвовал 500 тыс. манат в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом и обеспечил медицинских работников и пациентов бесплатной мобильной связью
«Norm Sement» перечислил 1 миллион манатов в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог