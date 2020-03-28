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Здравоохранение 28.03.2020 19:30

В Азербайджане выявлено 17 новых случаев коронавируса, один умер – штаб

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 17 человек, один из зараженных скончался, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

"Гражданин Азербайджана (1951 г.р.) поступил в больницу с тяжелой двусторонней пневмонией, затруднением дыхания, ишемией сердца и диабетом. Взятые анализы на коронавирус дали положительный результат", - отмечает штаб.

"Реабилитационные меры, предпринятые для стабилизации состояния больного не дали результатов. В настоящее время выявляются его родственники и люди, с которыми он контактировал и помещаются на карантин", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 182 человек.

По данным штаба, в больницах специального режима на лечении находятся 163 человека. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 17 – средней тяжести. Состояние здоровья остальных пациентов оценивается как стабильное.

Еще 15 вылечились и были отпущены домой, четверо скончались.

За прошедший период в Азербайджане проведено более 25 тыс. тестов на определение коронавируса.

А. Мамедов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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