В Азербайджане выявлено 17 новых случаев коронавируса, один умер – штаб

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 17 человек, один из зараженных скончался, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.
"Гражданин Азербайджана (1951 г.р.) поступил в больницу с тяжелой двусторонней пневмонией, затруднением дыхания, ишемией сердца и диабетом. Взятые анализы на коронавирус дали положительный результат", - отмечает штаб.
"Реабилитационные меры, предпринятые для стабилизации состояния больного не дали результатов. В настоящее время выявляются его родственники и люди, с которыми он контактировал и помещаются на карантин", - говорится в сообщении.
Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 182 человек.
По данным штаба, в больницах специального режима на лечении находятся 163 человека. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 17 – средней тяжести. Состояние здоровья остальных пациентов оценивается как стабильное.
Еще 15 вылечились и были отпущены домой, четверо скончались.
За прошедший период в Азербайджане проведено более 25 тыс. тестов на определение коронавируса.
А. Мамедов
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