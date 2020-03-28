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Здравоохранение 28.03.2020 20:47

Карантинные меры в Азербайджане могут быть ужесточены

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал население серьезнее относиться к карантинным мерам, введенным для предотвращения распространения коронавируса.

"Некоторые люди ведут себя безответственно, тем самым ставя под риск себя, своих родных и близких, а также окружающих. Мы ввели ограничения для того, чтобы ограничить число заражений. Но некоторые все равно их нарушают. Я считаю, что их нужно привлекать к ответственности. Мы стараемся понять сложности населения и помочь ему. Но и каждый человек должен быть ответственным. Лица старше 65-ти лет должны оставаться дома, и нельзя собираться больше 10-ти человек. Но все еще есть те, кто нарушают эти правила. Поэтому меры будут еще более ужесточены", - заявил Алиев на встрече с персоналом больницы "Новая клиника", открытие которой состоялось в субботу.

Глава государства подчеркнул, что в результате предпринятых превентивных мер ситуация в Азербайджане находится под контролем.

"Мы стали одними из первых стран, которые закрыли ВУЗы, школы и детские сады, государственные границы, резко сократили число авиарейсов. Сейчас осуществляются полеты всего в двух направлениях раз в неделю. Они возвращают в страну наших граждан", - сказал президент Азербайджана.

Алиев отметил, что страна активно сотрудничает с ВОЗ, которая высоко оценивает проводимую в Азербайджане работу.

"Мы также выделили ВОЗ $5 млн для борьбы с коронавирусом. Это наш вклад в общую борьбу с проблемой, которой столкнулся мир", - добавил глава государства.

Как сообщалось ранее, В Азербайджане с 29 марта усиливается специальный карантинный режим. В рамках новых ограничений метро в Баку будет работать утром с 07:00 до 09:00 и вечером с 17:00 до 20:00. Кроме этого, ограничивается вход во все парки, бульвары и другие места массового скопления людей.

Согласно решению оперативного штаба при Кабмине, 29 марта с 00:00 приостанавливается работа всех объектов общепита по обслуживанию клиентов на местах. Рестораны, кафе и чайные дома смогут обслуживать клиентов исключительно на вынос. Также приостанавливается работа всех объектов торговли.

Вместе с этим, смогут работать в нормальном режиме супермаркеты, продуктовые магазины и аптеки. При этом они смогут круглосуточно заниматься доставкой на дом и принимать онлайн заказы.

Оперштаб также постановил, что во время режима специального карантина межрайонные и междугородние транспортные перевозки полностью прекращаются, за исключением движения транспортных средств специального назначения, включая машины скорой помощи, аварийные, спасательные, сельскохозяйственные, социальные службы, а также грузовые автомобили.

В пределах Баку, Сумгайыта и Абшеронского района движение остается свободным.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН, УЖЕСТОЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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