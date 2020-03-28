Прогнозы по длительности коронавируса носят условный характер – президент Азербайджана

Коронавирус стал большим ударом по экономике Азербайджана, считает президент Ильхам Алиев.
"Наша экономика показывала хорошие результаты на протяжении первых двух месяцев текущего года. Но сейчас как будто пошла пауза. В настоящей ситуации все страны столкнулись с экономическими трудностями. Главы развитых стран уже в открытую говорят о том, что коронавирус приведет к крупному кризису. Прогнозы ведущих международных финансовых структур также говорят о том, что последствия эпидемии будут тяжелее, чем финансовый кризис 2008-2009 годов", - сказал Алиев на встрече с персоналом больницы "Новая клиника", открытие которой состоялось в субботу.
Глава государства также отметил снижение цен на нефть и сказал, что это приведет страну к большим потерям.
"Я считаю, что проведенная работа и принятые меры позволят нам с честью выйти и из этого испытания. Но каждый должен понять, что мир вступает в новую эру. И никто не знает, сколько она продлиться. Никто не знает сколько продлится болезнь. Я считаю, что все прогнозы носят условный характер. В какой форме проявят себя последствия этой болезни? Мы не знаем и этого. Потому, что мы находимся на начальной стадии этой болезни и должны защищать себя", - сказал Алиев.
А. Мамедов
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