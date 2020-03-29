Над Эр-Риядом перехвачены две ракеты - ТВ

Не менее двух ракет были сбиты поздно вечером в субботу над столицей Саудовской Аравией Эр-Риядом, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

Еще как минимум одна ракета была перехвачена над городом Джизан на юго-западе королевства.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

"Аль-Арабийя" не уточняет, кто мог выпустить эти ракеты, но напоминает, что ранее на этой неделе арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила беспилотники, запущенные йеменскими повстанцами-хуситами на саудовские города Абха и Хамис-Мушайт.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, а Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.