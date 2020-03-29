Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8528 RUR   0.0208 GBR   1.9547 TRY   0.2616

Цена на нефть

26.03   $/bbl WTI 22.60 -1.89 Brent 26.34 -1.05

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.03.2020 10:01

Над Эр-Риядом перехвачены две ракеты - ТВ

Не менее двух ракет были сбиты поздно вечером в субботу над столицей Саудовской Аравией Эр-Риядом, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

Еще как минимум одна ракета была перехвачена над городом Джизан на юго-западе королевства.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

"Аль-Арабийя" не уточняет, кто мог выпустить эти ракеты, но напоминает, что ранее на этой неделе арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила беспилотники, запущенные йеменскими повстанцами-хуситами на саудовские города Абха и Хамис-Мушайт.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, а Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, РАКЕТЫ, ПЕРЕХВАТ


Похожие новости


Баку осуждает ракетные удары из Йемена по Саудовской Аравии – МИД Азербайджана В ООН не подтвердили, что йеменские повстанцы использовали иранские ракеты для ударов по Саудовской Аравии - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]