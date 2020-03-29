Две запущенные КНДР ракеты пролетели 230 км на высоте 30 км - штаб Южной Кореи

Северная Корея в воскресенье осуществила пуск двух ракет малой дальности, которые преодолели расстояние 230 км на максимальной высоте 30 км, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

"В условиях, когда весь мир испытывает трудности из-за COVID-19, этот военный акт Северной Кореи абсолютно неуместен. Мы призываем к немедленному прекращению таких действий", - говорится в заявлении ОКНШ.

В нем отмечается, что военные Южной Кореи внимательно следят за развитием ситуации, сохраняя боеготовность.

Другие подробности о пусках не приводятся. Ранее южнокорейские военные информировали о пуске в сторону Японского моря одной ракеты.

В последние месяцы КНДР регулярно в ходе испытаний запускает ракеты малой дальности в восточном направлении. В некоторых из случаев это были баллистические ракеты, испытание которых КНДР запрещено СБ ООН.