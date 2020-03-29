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Регион 29.03.2020 10:46

Грузия организует дополнительные спецрейсы в Европу для возвращения своих граждан

Грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways, в расписание которой на 31 марта запланирован спецрейс в Амстердам, по согласованию и в координации с правительством включила в свое расписание на следующую неделю еще два спецрейса - в Берлин и Лондон, откуда также привезет застрявших там из-за коронавируса граждан Грузии.

Как говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте грузинского МИД, Georgian Airways 3 апреля выполнит рейс по маршруту Тбилиси-Берлин-Тбилиси, а 4 апреля - по маршруту Тбилиси-Лондон-Тбилиси.

Еще один спецрейс из Европы планирует 3 апреля авиакомпания LOT Polish Airlines, самолет которой доставит из Варшавы в Тбилиси граждан Грузии, у которых в Польше возникли проблемы с возвращением домой.

МИД сообщает, что Georgian Airways 7 апреля и 10 апреля выполнит также спецрейсы в Тбилиси из Афин и Ларнаки.

При этом внешнеполитическое ведомство отмечает, что, согласно решению межведомственного координационного совета при премьер-министре Грузии, стоимость билетов на все эти рейсы не должна превышать 199 евро.

В субботу стало известно и о том, что к возвращению граждан Грузии на родину подключается и авиакомпания MyWay Airlines, которая уже запланировала чартерный рейс Тбилиси-Бургас-Тбилиси. Этим рейсом авиакомпания доставит в Тбилиси и десятки водителей грузинских компаний-грузоперевозчиков, которым болгарская сторона из-за введенных в стране карантинных ограничений не разрешила подняться на паром, который их автомобили должен привезти в Грузию.

Как заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе, государство делает все, чтобы помочь своим гражданам вернуться домой. "Я лично встречал два первых спецрейса рейса из Китая и Италии, и видел, как эти люди были благодарны, что государство заботится о них", - сказал Гамкрелидзе журналистам в субботу.

К настоящему времени спецрейсами Georgian Airways и иностранных авиакомпаний в Грузию возвращены уже более 3,5 тыс. граждан из разных стран. Все прибывающие граждане в обязательном порядке проходят двухнедельный карантин.

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. На время действия ЧП закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы Грузии. Можно перевозить только грузы, также страна принимает граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 90 случаев заражения коронавирусом Covid-19, из них 16 человек вылечились. В стационарах под наблюдением врачей находятся 276 пациентов, в режиме карантина - 4 тыс. 695 человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЕВРОПА, СПЕЦАВИАРЕЙСЫ


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