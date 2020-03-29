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СНГ 29.03.2020 11:01

Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло до 356

По состоянию на вечер субботы количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 на Украине возросло до 356, зафиксировано 9 летальных случаев, сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.

"По итогам исследования вирусологичной референс-лаборатории Украины и областных лабораторных центров всего подтверждено 356 случаев COVID-19. В течение суток получено 47 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию", - сказано в сообщении центра в фейсбуке.

Всего украинскими медиками зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19, добавили в ЦОЗ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]