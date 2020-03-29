Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло до 356

По состоянию на вечер субботы количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 на Украине возросло до 356, зафиксировано 9 летальных случаев, сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.
"По итогам исследования вирусологичной референс-лаборатории Украины и областных лабораторных центров всего подтверждено 356 случаев COVID-19. В течение суток получено 47 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию", - сказано в сообщении центра в фейсбуке.
Всего украинскими медиками зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19, добавили в ЦОЗ.
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