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Регион 29.03.2020 11:13

Грузия находится на грани неуправляемой эпидемии COVID-19 - глава Центра по контролю заболеваний

Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна находится на грани полномасштабной эпидемии COVID-19, призвал население сделать все, чтобы это не произошло.

"Страна находится в чрезвычайном положении, на грани широкомасштабной эпидемии. (...) Это может перейти в такой же неуправляемый процесс, как сейчас происходит в Италии, Франции, Испании... А ведь эти страны гораздо сильнее, чем Грузия, экономически и с точки зрения системы здравоохранения. Мы находимся перед реальной опасностью", - подчеркнул Гамкрелидзе.

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. На территории двух муниципалитетов - Марнеульского и Болнисского действует строгий режим карантина. Все прибывающие в страну граждане в обязательном порядке проходят двухнедельный карантин.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 90 случаев заражения коронавирусом, из них 16 человек вылечились. В стационарах под наблюдением врачей находятся 231 пациентов, в режиме карантина - 4 тыс. 695 человек.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]