Еврокомиссия займется поиском дополнительных средств для помощи пострадавшим от коронавируса странам ЕС

Еврокомиссия (ЕК) готова к поиску дополнительных средств для оказания помощи наиболее пострадавшим от COVID-19 странам ЕС, если ее поддержит Еврогруппа, дала понять председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она выступила в субботу вечером с заявлением "О предложениях по борьбе с экономическим последствиями кризиса коронавируса".

"Европейский совет поручил Еврогруппе выступить с предложениями в течение следующих недель", - напомнила она о решении глав государств и правительств.

"Комиссия примет участие в этих обсуждениях и готова оказать помощь, если ее поддержит Еврогруппа, - обещала она. - Это необходимо, так как фискальное пространство для новых инструментов ограничено и идет последний год MFF (Долгосрочного бюджетного плана ЕС - ИФ)".

Она отметила, что параллельно ЕК работает над предложениями для восстановительного этапа в рамках существующих договоров ЕС. По ее словам, немедленную поддержку можно оказать, максимально гибко применив существующие фонды. В настоящее время комиссия работает над этим.

Кроме того, Еврокомиссия предложит изменения в Долгосрочный бюджетный план ЕС, которые позволят устранить последствия кризиса коронавируса. Это будет включать "пакет стимулов, который обеспечит поддержание сплоченности внутри союза благодаря солидарности и ответственности".

На данном этапе она "не исключает никаких вариантов в рамках договора".

На заседании Европейского совета, прошедшем в четверг в форме видеоконференции, министрам финансов Еврогруппы дано задание в течение двух недель представить предложения, "с учетом беспрецедентного характера шока COVID-19".

Две недели отведены на то, чтобы разобраться в споре между "больным" югом и финансово консервативным севером. Германия и Нидерланды заблокировали призыв Италии, Испании и Франции выпустить евробонды для финансирования восстановления.

В феврале в Брюсселе прошел специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы. Предложенный главой Евросовета Шарлем Мишелем проект бюджета не нашел поддержки на саммите и был направлен в Еврокомиссию на доработку. Лидеры 27 стран пока не смогли договориться как о параметрах формирования бюджета, так и конкретных статьях расходов.