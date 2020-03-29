Вице-президент США намерен обсудить с Трампом вопросы открытия экономики в условиях распространения COVID-19

Вице-президент США Майк Пенс, который возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом в стране, заявил, что в ближайшее время даст рекомендации президенту Дональду Трампу по вопросам открытия экономики в условиях распространения инфекции.
В эфире телеканала Fox News Пенс сказал, что возглавляемая им целевая группа будет основывать свои рекомендации на поступающей информации о ситуации в стране и советах ведущих экспертов.
"В конечном счете, президент примет решение, которое, по его мнению, отвечает наилучшим интересам американского народа", - заявил он.
Ранее сообщалось, что Трамп консультируется с представителями администрации о возможности ослабить ограничительные меры, введенные в стране из-за коронавируса, поскольку обеспокоен тяжелыми последствиями для экономики, к которым подобные ограничения могут привести.
"Трамп и ряд его советников, например, министр финансов Стивен Мнучин, хотят гарантий, что экономический ущерб от кампании по общенациональному социальному дистанцированию не превзойдет ущерб от самого вируса", - отмечало агентство Bloomberg.
В минувшую пятницу президент США подписал закон о финансовой поддержке американской экономике в размере более $2 трлн, необходимой из-за коронавируса, сообщают в пятницу американские СМИ.
Ранее в пятницу законопроект получил поддержку в Палате представителей
Закон предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.
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