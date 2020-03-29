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Внешняя политика 29.03.2020 10:19

США выделяют Азербайджану помощь в размере $1,7 млн на борьбу с коронавирусом

США выделяют Азербайджану помощь в размере $1,7 млн на борьбу с коронавирусом COVID-19, сообщает американское посольство в Баку.

«Эти средства будут использованы на оказание технической экспертной поддержки и на прочие мероприятия», - отмечает дипмиссия.

США за последние 20 лет оказали Азербайджану технической помощи на общую сумму $890 млн, в том числе в сфере здравоохранения - $41 млн.

В Азербайджане на утро 29 марта общее число зараженных коронавирусом составило 182 человека. В больницах специального режима на лечении находятся 163 человека. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 17 – средней тяжести. Состояние здоровья остальных пациентов оценивается как стабильное.

Еще 15 вылечились и были отпущены домой, четверо скончались.

За прошедший период в Азербайджане проведено более 25 тыс. тестов на определение коронавируса.

А.Азизов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]