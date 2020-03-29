США выделяют Азербайджану помощь в размере $1,7 млн на борьбу с коронавирусом COVID-19, сообщает американское посольство в Баку.
«Эти средства будут использованы на оказание технической экспертной поддержки и на прочие мероприятия», - отмечает дипмиссия.
США за последние 20 лет оказали Азербайджану технической помощи на общую сумму $890 млн, в том числе в сфере здравоохранения - $41 млн.
В Азербайджане на утро 29 марта общее число зараженных коронавирусом составило 182 человека. В больницах специального режима на лечении находятся 163 человека. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 17 – средней тяжести. Состояние здоровья остальных пациентов оценивается как стабильное.
Еще 15 вылечились и были отпущены домой, четверо скончались.
За прошедший период в Азербайджане проведено более 25 тыс. тестов на определение коронавируса.
А.Азизов
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