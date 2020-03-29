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Транспорт и связь 29.03.2020 11:09

Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь увеличились на 5,5%

Объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь 2020 года составил 4 млн 294,7 тыс. тонн, что на 5,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.

По данным Госкомстата, за отчетный период 1 млн 92,5 тыс. тонн или 25,4% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт (рост по сравнению с январем 2019г на 14,1% - ИФ), 2 млн 805,1 тыс. тонн или 65,4% - автомобильный (рост на 4,5%), 396,4 тыс. тонн или 9,2% - морской транспорт (спад на 7,1%).

В 2019 году по TRACECA через Азербайджан было перевезено 52 млн 761,9 тыс. тонн грузов, в том числе 8 млн 77,2 тыс. тонн или 15,3% транзитных.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: TRACECA, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]