Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе 2020г сократился на 54%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе 2020 года сократился по сравнению с январем 2019 года на 53,6% - до 1,573 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $601,3 тыс. (спад на 43%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 59,801 тыс. единица вычислительных машин, блоков и установок (рост в 1,6 раза) на сумму $6 млн 740,5 тыс. (рост на 13,9%).

Кроме этого, за отчетный период на 42,1% - до 12,662 тыс. единиц увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $2 млн 121,1тыс. (рост на 8,4%).

Б.Рустамбеков