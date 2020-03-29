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Бизнес и законодательство 29.03.2020 11:26

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе 2020г сократился на 54%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе 2020 года сократился по сравнению с январем 2019 года на 53,6% - до 1,573 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $601,3 тыс. (спад на 43%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 59,801 тыс. единица вычислительных машин, блоков и установок (рост в 1,6 раза) на сумму $6 млн 740,5 тыс. (рост на 13,9%).

Кроме этого, за отчетный период на 42,1% - до 12,662 тыс. единиц увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $2 млн 121,1тыс. (рост на 8,4%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИМПОРТ, КОНДИЦИОНЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]