Азербайджан в январе-феврале 2020г увеличил производство продукции АПК на 3,6%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-феврале 2020 года составил 656,4 млн манатов, что на 3,6% выше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
За отчетный период объем производства продукции в животноводстве составил 629 млн манатов, растениеводстве – 27,4 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 3,2%, растениеводства – 12,7%.
За два месяца текущего года в республике произведено 82,9 тыс. тонн мяса (рост на 2,9%), 309,7 тыс. тонн молока (рост на 1,6%), 315,7 млн яиц (рост на 11,6%).
За отчетный период произведено 31,6 тыс. тонн овощей (рост 15,7%).
По данным Госкомстата, в большинстве районов страны началась посадка весенних культур.
Согласно данным Госкомстата, по состоянию на 1 марта текущего года площадь посева яровых культур составила 57,3 тыс. га, в том числе зерновых и бобовых - 5,5 тыс. га, картофеля - 14,2 тыс. га, овощей - 11,1 тыс. га, многолетних трав - 26,4 тыс. га., других культур - 0,1 тыс. га.
Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2019 году увеличилось на 7,2%
Х.Насирзаде
США выделяют Азербайджану помощь в размере $1,7 млн на борьбу с коронавирусом
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Китай готов помочь Азербайджану в борьбе с коронавирусом – МИД
За сутки в материковом Китае выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом, "импортированы" из-за границы 44 - власти
Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тыс. человек, число инфицированных - 663 тыс.
Президент Алиев распорядился выделить 1,61 млн манатов для бурения 23 субартезианских скважин в Бардинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Джалилабадском районе
SOCAR получит $6,4 млн на работы по газификации в ряде районах
Количество заболевших Covid-19 в Москве превысило 1 тыс. человек - Собянин
Вице-президент США намерен обсудить с Трампом вопросы открытия экономики в условиях распространения COVID-19
Еврокомиссия займется поиском дополнительных средств для помощи пострадавшим от коронавируса странам ЕС
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Управляй своим аккаунтом из дома с приложением «Nar+»!
1.5 миллиона манатов, последнее медицинское оборудование и другие неотложные меры от Bakcell для борьбы с коронавирусом
Nar пожертвовал 500 тыс. манат в Фонд Поддержки Борьбы с Коронавирусом и обеспечил медицинских работников и пациентов бесплатной мобильной связью
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог