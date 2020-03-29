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АПК 29.03.2020 11:27

Азербайджан в январе-феврале 2020г увеличил производство продукции АПК на 3,6%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-феврале 2020 года составил 656,4 млн манатов, что на 3,6% выше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

За отчетный период объем производства продукции в животноводстве составил 629 млн манатов, растениеводстве – 27,4 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 3,2%, растениеводства – 12,7%.

За два месяца текущего года в республике произведено 82,9 тыс. тонн мяса (рост на 2,9%), 309,7 тыс. тонн молока (рост на 1,6%), 315,7 млн яиц (рост на 11,6%).

За отчетный период произведено 31,6 тыс. тонн овощей (рост 15,7%).

По данным Госкомстата, в большинстве районов страны началась посадка весенних культур.

Согласно данным Госкомстата, по состоянию на 1 марта текущего года площадь посева яровых культур составила 57,3 тыс. га, в том числе зерновых и бобовых - 5,5 тыс. га, картофеля - 14,2 тыс. га, овощей - 11,1 тыс. га, многолетних трав - 26,4 тыс. га., других культур - 0,1 тыс. га.

Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2019 году увеличилось на 7,2%

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АПК, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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