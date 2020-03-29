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СНГ 29.03.2020 11:47

Количество заболевших Covid-19 в Москве превысило 1 тыс. человек - Собянин

В Москве число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в настоящее время превысило 1 тыс. человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто", - написал Собянин в воскресенье на своем личном сайте.

"Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами", - добавил мэр.

По данным на 28 марта, в Москве было выявлено 817 случаев заболевания новым типом коронавируса, 28 человек выздоровели, пятеро скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МОСКВА, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]