Количество заболевших Covid-19 в Москве превысило 1 тыс. человек - Собянин

В Москве число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в настоящее время превысило 1 тыс. человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве. Не застрахован никто", - написал Собянин в воскресенье на своем личном сайте.

"Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами", - добавил мэр.

По данным на 28 марта, в Москве было выявлено 817 случаев заболевания новым типом коронавируса, 28 человек выздоровели, пятеро скончались.