Более 182 тыс. человек в России находятся под меднаблюдением - Роспотребнадзор

Российские медики наблюдают за 182 тыс. человек в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщает Роспотребнадзор.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 273 426 человек, по состоянию на 28.03.2020 под контролем остаются 182 702 человек.", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье.

В пятницу Роспотребнадзор сообщил, что в стране сделано четверть миллиона (249,96 тыс.) тестов на коронавирус. В пресс-службе в субботу уточнили, что 223,5 тыс. из них сделаны в лабораториях Роспотребнадзора, остальные 26,5 тыс. исследований пришлись на региональные лаборатории медицинских организаций.