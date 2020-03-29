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СНГ 29.03.2020 14:43

За сутки на Украине зафиксировано 109 новых случаев заболевания Covid-19

За минувшие сутки на Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания Covid-19, всего в стране зарегистрировано 418 случаев заражения коронавирусом, из них девять летальных, 5 пациентов выздоровели, сообщило министерство здравоохранения.

"Появились первые случаи в Кировоградской области, первых четыре, поэтому по факту нет ни одной области, где бы ни было зарегистрированы случаи коронавирусного заболевания", - сообщил в воскресенье журналистам главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранение Виктор Ляшко.

Позднее в воскресенье мэр Киева Виталий Вличко сообщил, что подтвержденный диагноз коронавируса Covid-19 в Киеве имеют уже 82 человека.

"Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он сообщил, что заболели четыре женщины в возрасте от 20 до 40 лет и 11-летняя девочка, а также трое мужчин в возрасте от 33 до 40 лет. Среди них - врач частной клиники, осматривавший инфицированную пациентку, которая прибыла из-за рубежа.

Шестеро заболевших киевлян находятся на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. По одному пациенту госпитализированы в Александровскую больницу и клиническую больницу№4.

"Из положительного - двое киевлян, имевших заболевания Covid-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы", - сообщил Кличко.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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