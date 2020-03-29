За сутки на Украине зафиксировано 109 новых случаев заболевания Covid-19

За минувшие сутки на Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания Covid-19, всего в стране зарегистрировано 418 случаев заражения коронавирусом, из них девять летальных, 5 пациентов выздоровели, сообщило министерство здравоохранения.
"Появились первые случаи в Кировоградской области, первых четыре, поэтому по факту нет ни одной области, где бы ни было зарегистрированы случаи коронавирусного заболевания", - сообщил в воскресенье журналистам главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранение Виктор Ляшко.
Позднее в воскресенье мэр Киева Виталий Вличко сообщил, что подтвержденный диагноз коронавируса Covid-19 в Киеве имеют уже 82 человека.
"Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.
Он сообщил, что заболели четыре женщины в возрасте от 20 до 40 лет и 11-летняя девочка, а также трое мужчин в возрасте от 33 до 40 лет. Среди них - врач частной клиники, осматривавший инфицированную пациентку, которая прибыла из-за рубежа.
Шестеро заболевших киевлян находятся на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. По одному пациенту госпитализированы в Александровскую больницу и клиническую больницу№4.
"Из положительного - двое киевлян, имевших заболевания Covid-19, вылечились, их выписали из Александровской больницы", - сообщил Кличко.
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