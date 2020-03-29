700 граждан Украины вернулись на родину из России поездом

Поезд "Киев-Москва-Киев", ранее вывезший в российскую столицу пожелавших покинуть Украину граждан РФ, в воскресенье утром прибыл в Киев более чем с 700 украинскими гражданами, изъявивших желание вернуться домой из России после временного закрытия границы из-за коронавируса.

"Пограничники вместе с медиками встретили поезд "Киев-Москва-Киев"... Поезд прибыл на столичный вокзал около 8 утра сегодня. Для его оформления пограничники с сотрудниками полиции перекрыли периметр территории с ограниченным режимом доступа", - сообщила в воскресенье государственная пограничная служба.

Всем пассажирам поезда провели температурный скрининг, у каждого поинтересовались состоянием здоровья. "Кроме того, граждане получили памятки и заполнили информированные соглашения о самоизоляции", - говорится в сообщении.