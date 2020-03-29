Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8941 RUR   0.0215 GBR   2.1182 TRY   0.2634

Цена на нефть

26.03   $/bbl WTI 22.60 -1.89 Brent 26.34 -1.05

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 29.03.2020 13:42

700 граждан Украины вернулись на родину из России поездом

Поезд "Киев-Москва-Киев", ранее вывезший в российскую столицу пожелавших покинуть Украину граждан РФ, в воскресенье утром прибыл в Киев более чем с 700 украинскими гражданами, изъявивших желание вернуться домой из России после временного закрытия границы из-за коронавируса.

"Пограничники вместе с медиками встретили поезд "Киев-Москва-Киев"... Поезд прибыл на столичный вокзал около 8 утра сегодня. Для его оформления пограничники с сотрудниками полиции перекрыли периметр территории с ограниченным режимом доступа", - сообщила в воскресенье государственная пограничная служба.

Всем пассажирам поезда провели температурный скрининг, у каждого поинтересовались состоянием здоровья. "Кроме того, граждане получили памятки и заполнили информированные соглашения о самоизоляции", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГРАЖДАНЕ, РОССИЯ, ПОЕЗД


Похожие новости


МИД Азербайджана не стал включать граждан Украины в "черный список" по Карабаху Россиянин и украинец задержаны в Азербайджане по подозрению в совершении банковских махинаций В России находятся около 2 млн граждан Украины - глава ФМС Казахстанцы не воюют на Украине - МИД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]